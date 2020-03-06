شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تفتتح على انخفاض حاد بفعل كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الأسهم الأمريكية اليوم الجمعة عند افتتاحها انخفاضاً حاداً، وذلك بفعل تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا عالميا. ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 664.07 نقطة أو 2.54 % إلى 25457.21 نقطة. وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 69.74 نقطة أو 2.31 % إلى 2954.20 نقطة. وهبط المؤشر ناسداك المجمع 269.58 نقطة أو 3.08 % إلى 8469.02 نقطة.

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