شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يجتمع مع رئيس رانسون الأمريكية لبحث رغبة الشركة العمل فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مع تشاد رانسون رئيس شركة رانسون الأمريكية، للتفتيش الهندسى وتصنيع المعدات البترولية، حيث تم بحث رغبة الشركة فى العمل فى مصر والشراكة مع شركات قطاع البترول المصرى، لتصنيع المعدات فى مصر خاصة فى ضوء قصص النجاح التى حققها قطاع البترول خلال الفترة الماضية.

وأبدى المهندس طارق الملا، ترحيبه بالتعاون مع الشركة استنادا إلى إمكانياتها المتميزة، خاصة فى ظل التوجه الحالى لتعظيم المكون المحلى فى المشروعات البترولية وتوطين صناعة المعدات والمهمات اللازمة لها بالاستعانة بخبرات عالمية متخصصة.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير الحالية لواشنطن عاصمة الولايات المتحدة والتى يلتقى فيها بعدد من المسئولين الأمريكيين والشركات الأمريكية، لبحث تعميق التعاون بين البلدين فى مجال الطاقة فى ضوء الشراكة الاستراتيجية الحالية بين البلدين فى هذا المجال، وإطلاق أول حوار استراتيجى للطاقة بين مصر والولايات المتحدة العام الماضي.

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وكان وزير البترول المهندس طارق الملا، قد استقبل رئيس شركة فرانكو نيفادا، حيث تم استعراض أهم التطورات الأخيرة التى تمت بقطاع التعدين المصرى، و أشار رئيس الشركة إلى اهتمام المستثمرين العالميين بسمعة مصر الجيولوجية وتحديداً منطقة الصحراء الشرقية ومدى التطور الحادث فى قطاع التعدين نتيجة برنامج تحديث وتطوير قطاع التعدين المصرى، وأضاف أن هناك اهتماماً موسعاً بمزايدة البحث عن الذهب.

وكان المهندس طارق الملا قد أكد أمام قمة وزراء التعدين أن مصر اتخذت خطوات مهمة على أرض الواقع لتطوير قطاع التعدين وجذب الاستثمارات وفي مقدمتها تعديل القانون المنظم للأنشطة التعدينية وتعديل النظام الاستثمارى والمالى في عقود الاستثمار بما يواكب أفضل الممارسات والأنظمة الاستثمارية المعمول بها عالمياً وتيسير الإجراءات للمستثمرين لتحفيزهم وسرعة البدء في الأنشطة والعمليات التعدينية، لافتا إلى أن مصر تطرح منتصف الشهر الحالي مزايدة عالمية كبرى للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة بإجمالي 320 قطاعا على مساحة حوالى 56 ألف كيلو متراً مربعاً فى المنطقة الواقعة بين خطى عرض23-28 درجة بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر.