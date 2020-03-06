شكرا لقرائتكم خبر عن "الملا" يبحث مع عضو بالشيوخ الأمريكى الشراكة بشرق المتوسط فى مجال الغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مع السيناتور تيد كروز عضو مجلس الشيوخ الأمريكى، الجهود المصرية لتعميق الشراكة بين دول شرق المتوسط فى مجال الغاز الطبيعى، لاسيما فى ضوء الدور المحورى لمصر كمركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز فى المنطقة.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير الحالية لواشنطن عاصمة الولايات المتحدة، والتى يلتقى فيها بعدد من المسئولين الأمريكيين والشركات الأمريكية، لبحث تعميق التعاون بين البلدين فى مجال الطاقة فى ضوء الشراكة الاستراتيجية الحالية بين البلدين فى هذا المجال واطلاق اول حوار استراتيجى للطاقة بين مصر والولايات المتحدة العام الماضي.

واستعرض المهندس طارق الملا، خلال اللقاء الجهود والمبادرات المصرية خلال العام الماضى بالتعاون مع دول المنطقة لإقامة منتدى غاز شرق المتوسط كمنظمة دولية تهدف إلى إقامة شراكات اقتصادية وتجارية ببن الدول لاستثمار ثرواتها الغازية المكتشفة والبنى التحتية بشكل اقتصادى لصالح الشعوب فضلا عن استثمار اكتشافات الغاز فى شرق المتوسط فى ارساء دعائم السلام والاستقرار فى المنطقة حيث أصبحت أحد العوامل الأساسية فى ذلك.

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كما استعرض "الملا"، بحسب بيان صحفى، اليوم الجمعة، النموذج المصرى الناجح فى الإصلاح الاقتصادى وإجراء إصلاحات هيكلية لتجاوز التحديات ولتهيئة مناخ الاستثمار، مشيرا فى هذا الإطار إلى نموذج تطوير وتحديث صناعة البترول والغاز فى مصر والذى تضمن إجراءات مهمة خلال السنوات الأربع الماضية اتت بثمارها وحققت نتائج إيجابية غير مسبوقة تمثلت فى دخول مصر مرحلة الاكتفاء الذاتى من الغاز والعودة مجددا كدولة مصدرة له فضلا عن إنجاز العديد من المشروعات والأنشطة الجديدة التى تمثل نقلة نوعية لمصر فى هذا المجال.