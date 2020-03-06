شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس تنخفض رغم التكهنات بحوافز اقتصادية في مواجهة "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الجمعة متخلية عن المكاسب التي سجلتها بالأمس في ظل التكهنات واسعة النطاق بضخ البنوك المركزية والحكومات حول العالم حوافز لدعم الطلب والاقتصادات لمواجهة فيروس "كورونا".



ووقع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اليوم على مشروع قانون أقره مجلس الشيوخ بتخصيص حزمة تمويل قدرها 8.3 مليار دولار لدعم الجهات الطبية والصحية في مواجهة تداعيات الفيروس القاتل.

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ووقعت المعادن الصناعية تحت وطأة الضغوط رغم انخفاض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:09 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 95.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.7 نقطة وأقل مستوى عند 95.8 نقطة.



وكان الاحتياطي الاتحادي وبنوك مركزية في أستراليا وكندا وماليزيا قد خفضت الفائدة هذاالأسبوع لدعم اقتصاداتها في ظل تفشي "كورونا"، كما تتجهه البنوك المركزية في اليابان وإنجلترا والبنك المركزي الأوروبي لاتخاذ قرارات مشابهة.



وعلى صعيد التعاملات، اننخفضت أسعار النحاس عقود تسليم مايو/أيار بحلول الساعة 14:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 2.54 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 22.57 دولار وأقل سعر عند 2.53 دولار.