شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يفقد أكثر من 5% بفعل رفض روسيا تعميق تخفيضات تحالف "أوبك بلس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار النفط العالمية من هبوطها يوم الجمعة لتفقد أكثر من 5% خلال تعاملات السوق الأمريكية ،ليواصل النفط الخام خسائره لليوم الثاني مسجلا أدنى مستوى فى 15 شهرا ، وخام برنت لليوم الرابع على التوالي مسجلا أدنى مستوى فى نحو ثلاث سنوات ، لتتجه الأسعار صوب تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل رفض روسيا حتى الآن الموافقة على اتفاق أوبك المبدئي بإجراء خفض إضافي بحوالي 1.5 مليون برميل يوميا ،فى انتظار ما سوف يسفر عنه رسميا اجتماع تحالف أوبك بلس المنعقد حاليا فى فيينا.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 5.8% إلى مستوي 43.31$ الأدنى منذ 26 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، من مستوى الافتتاح عند 45.99$، وسجل أعلى مستوي عند 46.37$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 5.9% إلى مستوي 47.04$ للبرميل الأدنى منذ تموز/يوليو 2017 ، من مستوى الافتتاح عند 50.03$ ، وسجل أعلى مستوي عند 50.42$.

عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،فقد الخام الأمريكي نسبة 2.5% ،فى ثاني خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ،فقدت أسعار النفط العالمية متوسط 4% ، بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، فى ظل توقعات ضعف مستويات الطلب العالمي بسبب تفشي فيروس كورونا ،بجانب تجدد مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة.

أسفر اجتماع منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" يوم الخميس عن التوصل إلى اتفاق مبدئي بإجراء خفض إضافي فى الإنتاج بحوالي 1.5 مليون برميل يوميا خلال الربع الثاني من هذا العام ،وهو أكبر تقليص منذ ذروة الأزمة العالمية فى عام 2008.

واشترطت المنظمة العالمية للمضي قدما فى تنفيذ هذا الاتفاق ، ضرورة مشاركة حلفائها من المنتجين المستقلين ،وحتى الآن ترفض روسيا إجراء تخفيض إضافي والاكتفاء بتمديد الاتفاق القائم حتى نهاية هذا العام.

وفى حالة الموافقة على الاتفاق الجديد ،يكون إجمالي التخفيضات الجديدة 3.2 مليون برميل يوميا أو ما يعادل 3.2% من الإنتاج العالمي، تنفذ فقط خلال فترة ثلاثة أشهر من 1 نيسان/ أبريل إلى 30 حزيران/يونيو القادم.

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وأكدت أوبك على إعادة تقييم تأثير التخفيضات الجديدة فى اجتماعها يوم 9 حزيران/يونيو المقبل ،وأكدت على أن الاقتراح الجديد فى انتظار موافقة روسيا والمنتجين المستقيلين خلال اجتماع اليوم الجمعة.

حيث من المقرر استكمال المناقشات اليوم فى فيينا بين منتجي أوبك وحلفائها من المنتجين غير الأعضاء المعروف بتحالف "أوبك بلس" بهدف اتخاذ موقف نهائي حيال اتفاق خفض الإنتاج الحالي بنحو 1.7 مليون برميل ،والذي ينتهي رسميا فى 31 آذار/مارس الجاري.

وقال وزراء أوبك بالأمس إنهم سيقدمون توصية لتحالف أوبك بلس ،بأن تستمر تخفيضات إنتاج النفط الإضافية البالغة 1.5 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2020 بدلا من تستمر خلال الربع الثاني فقط.

وقال مصدر روسي رفيع المستوي لوكالة "رويترز" يوم الجمعة إن موسكو لن تؤيد دعوة أوبك لإجراء تخفيضات إضافية فى الإنتاج ،وستوافق فقط على تمديد أجل التخفيضات الحالية لفترة زمنية جديدة.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء زيادة المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 0.8 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 28 شباط/فبراير، فى سادس زيادة أسبوعية على التوالي ،بأقل من توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 2.8 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى نحو 444.6 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 13 كانون الأول / ديسمبر الماضي ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد زاد الأسبوع الماضي بمقدار 100 ألف برميل، ليرتفع الإجمالي إلى 13.1 مليون برميل يوميا ، وهو أعلى مستوي لإنتاج النفط فى البلاد ، والولايات المتحدة حاليا أكبر منتج للنفط بالعالم.