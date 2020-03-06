شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى: ارتفاع الجنيه أمام الدولار خلال 14 شهراً بسبب زيادة تدفقات العملة الصعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى، اليوم الجمعة، ردا على سؤال ”الخليج 365”، إن قوة أداء الجنيه وارتفاع قيمته أمام الدولار خلال ال14 شهراً الماضية، بسبب زيادة كبيرة فى موارد العمل الصعبة فى الاقتصاد المصرى، والثقة فى مستقبل الاقتصاد.

وأكد جمال نجم، على هامش مشاركته فى منتدى رؤساء إدارات المخاطر فى المصارف العربية، بمدينة الغردقة، أن التدفقات الدولارية تمثلت فى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية المصرية وإيرادات قطاع السياحة وزيادة الصادرات وعائدات قناة السويس.

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وكان جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى، قد أكد أن المركزى يدرس منح رخص لفروع أجنبية وقد تقدم بنك عالمى كبير بطلب ويجرى دراسته بالفعل، مؤكدا قوة وجاذبية النظام المصرفى المصرى للاستثمار، لافتا إلى أن تم الموافقة على قيام بنك أبو ظبى الأول ببدء عمليات الفحص الفنى النافى للجهالة لبنك عودة مصر فى إطار عملية الاستحواذ.

وأكد جمال نجم، على هامش مشاركته فى منتدى رؤساء إدارات المخاطر فى المصارف العربية، بمدينة الغردقة، أن البنوك جاهزة لتلقى طلبات المواطنين الراغبين فى الحصول تمويل عقارى لشراء شقق متوسطى الدخل فى مبادرة قيمتها 50 مليار جنيه.