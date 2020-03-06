شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يعمق خسائره لأدنى مستوى فى عام قبيل بيانات الوظائف الشهرية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى عام ، بصدد تكبد أكبر خسارة أسبوعية فى أربع سنوات ، بفعل عمليات البيع المفتوحة للعملة الأمريكية ، فى ظل انهيار عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات فى الولايات المتحدة لمستوى قياسي جديد ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات الوظائف الشهرية فى الولايات المتحدة خلال شباط/فبراير.

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.8 % إلى مستوى 95.80 نقطة الأدنى منذ 20 آذار/مارس 2019، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 96.61 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.70 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.8% ، بعد تجدد عمليات بيع العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، بعد توقفها مؤقتا فى اليوم السابق ضمن عمليات التقاط الأنفاس.

على مدار هذا الأسبوع ،فقد مؤشر الدولار حتى الآن نسبة 2.4% ،بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ شباط/فبراير 2016 ،بعدما فقدت العملة الخضراء جاذبيتها الاستثمارية ،خاصة بعد الخفض الطارئ فى أسعار الفائدة الأمريكية.

فى اجتماع طارئ ،خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة يوم الثلاثاء فى خطوة استثنائية تستهدف مكافحة التداعيات الاقتصادية المتوقعة من تفشي انتشار فيروس كورونا.

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وقال المركزي الأمريكي فى بيان إنه قرار خفض سعر فائدة الأموال الاتحادية القياسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى نطاق 1.25% ،بأكبر وتيرة خفض فى أسعار الفائدة الأمريكية منذ ذروة الأزمة المالية العالمية فى عام 2008.

وأكد الاحتياطي الاتحادي على أسس الاقتصاد الأمريكي القوية ،لكنه أشار إلى المخاطر المتصاعدة الناجمة عن فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على النشاط الاقتصادي.

ويعكس هذا القرار المفاجئ لمجلس الاحتياطي الاتحادي قبل اجتماعه القادم للسياسة النقدية المقرر فى 17-18 آذار/مارس الجاري ،مدي الإلحاح على المركزي الأمريكي للتحرك من أجل منع ركود اقتصادي عالمي محتمل.

واستمر عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات هبوطه الحاد يوم الجمعة، مسجلا أدنى مستوياته على الإطلاق عند 0.792% ، بفعل الاحتمالات القوية لقيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بإجراء المزيد من الخفض فى أسعار الفائدة خلال النصف الأول من هذا العام.

ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة خلال شباط/فبراير ،خاصة بيانات الوظائف الجديدة بالقطاعات الغير زراعية ،البيانات الضعيفة سوف تعزز تلك الاحتمالات ،وتوسع من الخسائر الحالية للعملة الأمريكية مقابل معظم العملات العالمية.

تصدر بحلول الساعة 13:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 175 ألف وظيفة جديدة خلال شباط/فبراير بالمقارنة مع إضافة 225 ألف وظيفة في كانون الثاني/يناير ،مع استقرار معدل البطالة عند مستوي 3.6% ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاعا 0.3% من ارتفاع بنسبة 0.2% الشهر السابق.