شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تواصل الصعود قبيل بيانات سوق العمل الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل مكاسبها لليوم الخامس على التوالي ، على وشك تحقيق أكبر مكسب أسبوعي خلال 2020 ،فى ظل الهبوط الواسع للدولار الأمريكي ، قبيل صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة.

ارتفعت أسعار الفضة بأكثر من 0.9% إلى مستوي 17.57$ ، من مستوي الافتتاح عند 17.41$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 17.28$.

حقق المعدن الأبيض"الفضة" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.8% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، مع صعود معظم المعادن النفيسة المقومة بالدولار الأمريكي.

على صعيد تعاملات هذا الأسبوع، حققت أسعار الفضة حتى الآن ارتفاعا بأكثر من 5%، على وشك تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ آب/أغسطس الماضي، بفضل نشاط الطلب الاستثماري على أصول الملاذات الآمنة.

انخفض مؤشر الدولار يوم الجمعة بأكثر من 0.8% ، ليواصل خسائره الحادة لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى عام عند 95.80 نقطة ، عاكسا استمرار عمليات البيع المفتوحة للعملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.

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تأتي تلك العمليات ، بعدما فاجئ البنك الفيدرالي أسواق المال العالمية هذا الأسبوع ، وخفض أسعار الفائدة الاتحادية بمقدار نصف نقطة مئوية إلى نطاق 1.25% ،بأكبر وتيرة خفض منذ ذروة الأزمة المالية العالمية فى عام 2008.

وأعاذ المركزي الأمريكي تلك الخطوة الطارئة إلى المخاطر المتصاعدة الناجمة عن فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على النشاط الاقتصادي.

واستمر عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات فى هبوطه الحاد يوم الجمعة، مسجلا أدنى مستوياته على الإطلاق عند 0.792% ، بفعل الاحتمالات القوية لقيام البنك الفيدرالي بإجراء المزيد من الخفض فى أسعار الفائدة خلال النصف الأول من هذا العام.

ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة خلال شباط/فبراير ،خاصة بيانات الوظائف الجديدة بالقطاعات الغير زراعية ،البيانات الضعيفة سوف تعزز تلك الاحتمالات ،وتوسع من الخسائر الحالية للعملة الأمريكية مقابل معظم العملات العالمية.

تصدر بحلول الساعة 13:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 175 ألف وظيفة جديدة خلال شباط/فبراير بالمقارنة مع إضافة 225 ألف وظيفة في كانون الثاني/يناير ،مع استقرار معدل البطالة عند مستوي 3.6% ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاعا 0.3% من ارتفاع بنسبة 0.2% الشهر السابق.