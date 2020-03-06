شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 06-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي لاختراق مقاومة القناة الهابطة ليقترب من اختبار المقاومة المحورية 0.6670، وطالما أن السعر دون هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة، مع الإشارة إلى أن كسر 0.6590 مطلوب لتسهيل مهمة التوجه نحو هدفنا الأول المنتظر عند 0.6465.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6520 والمقاومة 0.6650

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط