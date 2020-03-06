شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 06-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر عقود خام برنت تداولاته السلبية بشكل قوي ليحقق هدفنا المنتظر عند 48.00 ويهاجمه في محاولة لكسره، حيث سجّل مستوى 47.12 كقاع تداولات اليوم حتى الآن، ونتوقع استمرار الضغط السلبي لزيارة دعم القناة الرئيسية الهابطة الذي يتواجد عند 45.95.

وبالتالي، سيبقى السيناريو السلبي مسيطراً خلال الجلسات القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 49.87 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 47.00 والمقاومة 50.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط