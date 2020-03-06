شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 06-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر النفط بتحقيق هدفنا المنتظر عند 43.50 ويضغط سلباً عليه، معززاً فرص استمرار الاتجاه الهابط على المدى القصير، مع التذكير بأن تجاوز هذا المستوى سيدفع السعر إلى 41.70 كمحطة رئيسية تالية، لنستمر بترجيح الميل الهابط خلال الجلسات القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأهمية الثبات دون 46.15 لاستمرار الانخفاض المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 43.00 والمقاومة 46.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط