شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 06-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات جانبية منذ الصباح ويستقر حول المتوسط المتحرك 50، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يكفي لدفع السعر لملامسة هدفنا الأول عند 17.60، مع التذكير بأن اختراقه سيدفع السعر إلى 18.38 كمحطة رئيسية تالية.

سلبية مؤشر ستوكاستيك تفسّر أسباب التذبذب الحالي، بينما سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 16.96.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.10 والمقاومة 17.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد