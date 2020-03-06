شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 06-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الذهب بالوصول إلى هدفنا المنتظر عند 1689.33 ويستقر عنده، ويقدّم إشارات على توجه السعر لتحقيق مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، مما يدعم فرص اختراق هذا المستوى وفتح الطريق أمام التوجه نحو 1735.50 الذي يمثّل هدفنا الإيجابي التالي.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد بقية اليوم ما لم يتم كسر مستوى 1633.60 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1660.00 والمقاومة 1700.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد