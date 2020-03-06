شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 06-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار مزيد من الميل الصاعد ليخترق مستوى 1.2970 ويحاول الثبات فوقه، مما يشير إلى أفضلية سيطرة الاتجاه الصاعد على التداولات القادمة، لكننا بحاجة للحصول على إغلاق يومي فوق هذا المستوى لتأكيد استمرار الميل الصاعد نحو الهدف الإيجابي الأول الذي يتواجد عند 1.3150، خصوصاً وأن الأسواق تنتظر البيانات الاقتصادية الأمريكية التي قد تسبب تداولات مختلطة لدى أزواج العملات الرئيسية.
لذلك، سنستمر في حياديتنا إلى أن يؤكد السعر اختراق 1.2970 أو كسر الدعم 1.2920.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2850 والمقاومة 1.3050
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير
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