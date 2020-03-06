شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 06-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج اليورو مقابل الدولار اندفاعه الصاعد بشكل قوي ليخترق مستوى 1.1240 ويتحرك فوق حاجز 1.1300 الآن، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد بفعالية خلال الفترة القادمة، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا التالي الذي يتواجد عند 1.1418، مع الإشارة إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق 1.1240 كشرط أول.
يجب الانتباه إلى أن الأسواق قد تشهد تداولات مختلطة وقت صدور بيانات البطالة والأجور عن الاقتصاد الأمريكي، مما يتطلب الحذر من التداولات القادمة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1240 والمقاومة 1.1370
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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