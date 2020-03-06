شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية قرب أدنى مستوى فى 6 أشهر وسط خسائر حادة لقطاع الترفيه والسفر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، لتواصل خسائرها للجلسة الثانية على التوالي ، مقتربة من ملامسة أدنى مستوى فى ستة أشهر ، بفعل تصاعد المخاوف من الإضرار الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا ، وهو ما تعكسه الخسائر الحادة لقطاع الترفيه والسفر.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 2.2% حتى الساعة 08:55 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 1.4% ، فى أول خسارة خلال الأربع جلسات الأخيرة ، بعدما طغت المخاوف بشأن مدي الضرر الاقتصادي الناجم عن تفشي فيروس كورونا على التفاؤل بشأن موجة تحفيز نقدي عالمية.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، ليعمق خسائره للجلسة الثانية على التوالي ، مقتربا من ملامسة أدنى مستوى فى ستة أشهر عند 369 نقطة المسجل فى مطلع تعاملات الأسبوع ، فى ظل وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع الترفيه والسفر ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 3% ،بفعل التوقعات بتراجع أعمال وأرباح شركات القطاع على نطاق واسع خلال الربع الأول من هذا العام.

لا تزال معظم أسواق الأسهم العالمية تحت تأثير المخاوف المستثمرة من تفشي فيروس كورونا فى معظم أنحاء العالم ،حيث من المتوقع أن يتكبد الاقتصاد العالمي المزيد من الإضرار خلال النصف الأول من هذا العام.

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على حسب أخر البيانات الرسمية لمنظمة الصحية العالمية، بلغت عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوي العالم أكثر من 95 ألف حالة، وعدد الوفيات حوالي 3,300 حالة.

وتعتبر إيطاليا البلد الأكثر تضررا من اندلاع المرض خارج الصين بجانب إيران ،وأخر بيانات السلطات الصحية الإيطالية أشارت إلى 2,755 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و 111 حالة وفاة.

وقررت الحكومة الإيطالية هذا الأسبوع إغلاق جميع المدارس والجامعات فى جميع أنحاء البلاد حتى منتصف آذار/مارس الجاري.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 1.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 3.4% ، بفعل تضرر أسهم البنوك وشركات السفر جراء تفشي فيروس كورونا.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 2.2% ، وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 2.2% ، وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس بنسبة 1.9 % ،وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 1.4%.