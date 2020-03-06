شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب قرب ذروة 7 سنوات قبيل بيانات الوظائف الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مقتربة من ملامسة أعلى مستوى فى سبع سنوات ، بصدد تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ عام 2011 ، بدعم الهبوط الواسع فى مستويات الدولار الأمريكي ،يأتي هذا قبيل صدور بيانات الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة خلال شباط/فبراير.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.5% إلى 1,680.94$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,672.48$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,667.55$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 2% ،فى ثاني مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، مع الإقبال الواسع على شراء المعدن كملاذ آمن ، فى ظل هبوط الدولار الأمريكي وانهيار عائد سندات الخزانة الأمريكية.

وسجل الذهب الأسبوع الماضي ،أعلى مستوى فى سبع سنوات عند 1,689.33$ للأونصة ،قبل أن ينهي الأسبوع على خسارة ،بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح.

وعلى صعيد تعاملات هذا الأسبوع، حققت أسعار الذهب حتى الآن ارتفاعا بحوالي 6% ، بصدد تحقيق ثالث مكسب أسبوعي خلال شهر ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ تشرين الأول/أكتوبر عام 2011 ، بدعم الهبوط الواسع فى مستويات الدولار الأمريكي.

تراجع مؤشر الدولار يوم الجمعة بأكثر من 0.3% ،ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى تسعة أشهر عند 96.24 نقطة ، عاكسا استمرار الهبوط الواسع فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الهبوط الحاد فى مستويات الدولار الأمريكي ، بعدما فقدت العملة جاذبيتها الاستثمارية ، خاصة بعد الخفض الطارئ فى أسعار الفائدة الأمريكية ،وانهيار عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لأدنى مستوياته على الإطلاق.

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فى اجتماع طارئ ،خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة يوم الثلاثاء فى خطوة استباقية تستهدف مكافحة التداعيات الاقتصادية المتوقعة من تفشي انتشار فيروس كورونا.

وقال المركزي الأمريكي فى بيان إنه قرار خفض سعر فائدة الأموال الاتحادية القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية إلى نطاق 1.25% ،بأكبر وتيرة خفض فى أسعار الفائدة الأمريكية منذ ذروة الأزمة المالية العالمية فى عام 2008.

وأكد الاحتياطي الاتحادي على أسس الاقتصاد الأمريكي القوية ،لكنه أشار إلى المخاطر المتصاعدة الناجمة عن فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على النشاط الاقتصادي.

ويعكس هذا القرار المفاجئ لمجلس الاحتياطي الاتحادي قبل اجتماعه القادم للسياسة النقدية المقرر فى 17-18 آذار/مارس الجاري ،مدي الإلحاح على المركزي الأمريكي للتحرك من أجل منع الركود المحتمل فى الاقتصاد العالمي.

واستمر عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات هبوطه الحاد يوم الجمعة، مسجلا أدنى مستوياته على الإطلاق عند 0.8081% ، بفعل الاحتمالات القوية لقيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بإجراء المزيد من الخفض فى أسعار الفائدة خلال النصف الأول من هذا العام.

ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة خلال شباط/فبراير ،خاصة بيانات الوظائف الجديدة بالقطاعات الغير زراعية ،البيانات الضعيفة سوف تعزز تلك الاحتمالات ،وتوسع من الخسائر الحالية للعملة الأمريكية مقابل معظم العملات العالمية.

تصدر بحلول الساعة 13:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 175 ألف وظيفة جديدة خلال شباط/فبراير بالمقارنة مع إضافة 225 ألف وظيفة في كانون الثاني/يناير ،مع استقرار معدل البطالة عند مستوي 3.6% ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاعا 0.3% من ارتفاع بنسبة 0.2% الشهر السابق.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ،وذلك لليوم الثاني على التوالي ، ليستمر الإجمالي عند 934.52 طن متري.