شكرا لقرائتكم خبر عن علاوة برنت فوق مبادلات دبي تهبط لقاع 10 سنوات عند 9 سنتات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات رفينيتيف أيكون تراجع علاوة برنت فوق مبادلات دبي إلى 9 سنتات اليوم الجمعة، مسجلة أدنى مستوياتها منذ مايو 2010.

وتراجع فرق السعر بين برنت وخام دبي في بورصة العقود الآجلة للمبادلات إلى 2.54 دولار، بما يعادل 97%، من 2.63 دولار للبرميل في نهاية 2019، وفقا للأرقام.

تراجع النفط 1% اليوم الجمعة مع تأجج المخاوف حيال الطلب العالمي على الخام والنمو الاقتصادي بسبب تفشي فيروس كورونا في ظل عدم اتفاق المنتجين من خارج أوبك بعد على مزيد من خفض الإنتاج لدعم الأسعار.

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وبحلول الساعة 0735 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت منخفضا 49 سنتا بما يعادل 0.98% إلى 49.50 دولار للبرميل، في حين نزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 46 سنتا أو 1% ليسجل 45.44 دولار للبرميل.

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) حثت أمس الخميس على خفض الإنتاج مع حلفائها - في إطار المجموعة المسماة أوبك+ - 1.5 مليون برميل يوميا إضافية حتى نهاية 2020. جاء ذلك قبيل اجتماع أوبك+ المقرر في فيينا اليوم.