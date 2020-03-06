شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تواصل الصعود وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب، عن استمرار ارتفاع أسعار الذهب لليوم الثانى على التوالى، حيث ارتفعت اليوم الجمعة 4 جنيهات ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا 725 جنيها للجرام، لافتا إلى أن أسعار الذهب عالمياً بلغت ذروتها عند 1677 دولارا بفعل فيروس كورونا وكذلك خفض سعر الفائدة فى أمريكا.

وأضاف "واصف"، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار الذهب سجلت 6 جنيهات زيادة خلال التعاملات المسائية أمس الخميس، عقب الزيادة الكبيرة فى أسعار الذهب عالمياً، ليصبح بذلك الذهب فى أعلى مستوياته التاريخية فى مصر



أسعار الذهب بعد ارتفاعها: أسعار الذهب بعد ارتفاعها: عيار 18 سجل 621 جنيها للجرام

عيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

عيار 24 يسجل 828 جنيها للجرام

الجنيه الذهب سجل 5800 جنيها

Advertisements

أوقية الذهب 1677 دولار.

وكانت العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات تراجعت دون مستوى 1% للمرة الأولى فى تاريخه، كما استؤنفت عمليات البيع المكثف فى أسواق الأسهم الأمريكية مساء الثلاثاء، وهو ما جاء عقب إعلان مجلس الاحتياطى الفيدرالى عن خفض طارئ لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، على الرغم من تأكيد الفيدرالى على أن القرار جاء فى محاولة منه لوقف التراجعات فى الأسواق.

ووفقا لما جاء فى وكالة بلومبرج، انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 0.9043%، قبل أن يعاود الارتفاع ليقترب من مستوى 1%، كما دخل العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عاما، والمرتبطة بالتضخم فى المنطقة السلبية لأول مرة فى تاريخه، كما تخلت الأسهم عن معظم مكاسبها التى حققتها، إذ أغلقت المؤشرات الرئيسية الثلاثة بتراجع قدره حوالى 3%.

كل هذه التطورات جاءت عقب قرار الاحتياطى الفيدرالي، وهو القرار الذى يعد التدخل الأكثر تأثيرا منذ الأزمة المالية عام 2008، إذ أعلن الفيدرالى عن خفض طارئ لأسعار الفائدة بنسبة 50 نقطة أساس تحسبا لما أسماه "المخاطر المتزايدة" لتفشى فيروس "كوفيد-19". وفى محاولة منه لتهدئة المستثمرين، أكد الفيدرالى على أن الأساسيات الاقتصادية الأمريكية "ما زالت قوية" وتعهد باستخدام أدواته والعمل على دعم الاقتصاد.