شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تهوى مجددا وسط تراجع حاد لشركات السفر.. ومؤشر ستوكس يهبط 1.7% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنفت الأسهم الأوروبية تراجعها اليوم الجمعة، مع تحمل شركات السفر معظم العبء، بفعل المخاوف من أضرار اقتصادية ناجمة عن تفشي فيروس كورونا أشد بكثير مما كان متوقعا.

وبحلول الساعة 0815 بتوقيت جرينتش، كان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 1.7%، ليمحو جميع مكاسب الأسبوع.

وهوى مؤشر قطاع السفر والترفيه 2.7%، ليدخل بعمق في نطاق المراهنة على انخفاض الأسعار - المعرف على أنه التراجع 20% عن أحدث ذروة - في ظل تضرر الطلب على السفر جراء تفشي الفيروس.

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وانزلق سهم إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات 3.4% مع فشلها في الفوز بأي طلبيات طائرات جديدة في فبراير، في دليل جديد على التعطيلات الحاصلة للصناعات الجوية جراء كورونا.

وانحدر سهم مشغل قاعات العرض السينمائي البريطاني سينورلد 5.8% بعد أن جاءت النتائج السنوية للشركة دون توقعات المحللين، لكنها قالت إنها لم تلحظ أي أثر ملموس من تفشي الفيروس على مبيعات تذاكر مسارح أفلامها.

وجرى تداول أسهم شركات التعدين وصناعة السيارات والنفط والغاز والبنوك داخل نطاق المراهنة على التراجع.