شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بنك القاهرة: التحول الرقمى أحدث طفرة إيجابية فى الخدمات المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، اليوم الجمعة، إن القطاع المصرفى فى العقود الأخيرة شهد تطورات متسارعة فى ضوء ما شهده الاقتصاد العالمى من حرية تدفقات رؤوس الأموال، وانفتاح الأسواق المالية المحلية على الأسواق الدولية، لافتا إلى أن التكنولوجيا المالية ساهمت وتعاظم التوجه نحو التحول الرقمى فى إحداث تحول جذرى فى أنماط العمل المصرفى.

وأضاف رئيس بنك القاهرة، خلال كلمته فى منتدى رؤساء إدارات المخاطر فى المصارف العربية، أن التحول الرقمى ارتفع فى مجال الخدمات المالية بشكل ملحوظ، وأصبح من المتوقع أن تسود التقنيات الناشئة مثل بلوك تشين Blockchain، وتقنية القياسات الحيوية لسنوات قادمة.

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وأكد رئيس بنك القاهرة أن التحول الرقمى من شأنه إحداث طفرة إيجابية للخدمات المالية حيث تعزيز جهود تحقيق الشمول المالى، وتنوع وخفض وقت آداء الخدمات المصرفية وزيادة كفاءتها مع تحقيق معدل عائد أعلى نتيجة تخفيض تكلفة المعاملات، كما يساعد على الاستخدام المبتكر للبيانات لأغراض التسويق وإدارة المخاطر ، كما يكون له تأثير إيجابى على الاستقرار المالى بسبب زيادة المنافسة.

وأشار رئيس بنك القاهرة، أن الابتكارات المالية تساهم فى جعل النظام المالى والمصرفى أكثر قوة واستقراراً مع مزيد من التنوع والعمق وتخفيض مخاطر التركز لافتا إلى أن التحول الرقمى يمثل رافعة لتحسين الإنتاجية وخفض التكاليف التشغيلية وبالنسبة للبنوك فى البلدان المتقدمة فهو سلاح تنافسى ضد الوافدين الجدد إلى ميدان التكنولوجيا المالية الذين يطورون خدمات جديدة سهلة الاستخدام.