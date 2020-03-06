شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاتينيوم بصدد ثاني خسائر أسبوعية لها على التوالي متغاضية عن توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأعلى له في ثلاثة أعوام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الحادية عشرة في ثلاثة عشرة جلسة من الأعلى لها مند 23 من كانون الثاني/يناير متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة التاسعة في أثنى عشرة جلسة من الأعلى له منذ 21 من نيسان/أبريل 2017، موضحاً الأدنى له منذ الثاني من كانون الثاني/يناير وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي ووسط تسعير الأسواق لانتشار فيروس كورونا مقابل التحفيز العالمية.

في تمام الساعة 05:22 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت أسعار البلاتينيوم 0.47% لتتداول حالياً عند 863.47$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 867.55$ للأونصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.09% إلى 96.54 مقارنة بالافتتاحية عند 96.62.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات سوق العمل الأمريكي للشهر الماضي والتي قد تعكس استقرار معدلات البطالة عند 3.6% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في كانون الثاني/يناير الماضي، وذلك مع أظهر قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 175 ألف وظيفة مقابل 225 ألف وظائف في كانون الثاني/يناير.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة والتي قد توضح تسارع النمو إلى 0.3% مقابل 0.2% في كانون الثاني/يناير، ومع الكشف عن قراءة الميزان التجاري والتي قد تعكس تقلص العجز إلي 46.3$ مليار مقابل 48.9$ مليار في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وقبل صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح استقرار التراجع عند 0.2% خلال كانون الثاني/يناير.

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ويأتي ذلك عقب ساعات من الاجتماع المفاجئ الثلاثاء الماضي لبنك الاحتياطي الفيدرالي والذي أقر من خلاله أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 50 نقطة أساس إلى ما بين 1.00% و1.25% عقب تثبيتها في الاجتماعان السابقان للاحتياطي الفيدرالي عند ما بين 1.50% و1.75%، وفي أعقاب خفضها ثلاثة مرات بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعات سابقة العام الماضي.

وفي نفس السياق، فقد أفاد محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن طريق المؤتمر الصحفي الذي عقده الثلاثاء عقب الاجتماع المفاجئ للأسواق بأنه ظهرت عدة مخاطر وأصبح الوضع الحالي في حالة من عدم اليقين، ما جعل اللجنة الفيدرالية ترى وجود تغيرات جوهرية دفعتها لاتخاذ رد فعل، مضيفاً أنه على المدار الأشهر والأسابيع المقبلة سوف تعمل اللجنة على مراقبة الأسواق والتطورات واتخاذ القرارات المناسبة لدعم الاقتصاد.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الأربعاء التقرير التي تطرقت لكون الكونجرس الأمريكي وافق على حزمة تمويل بقيمة 8.3$ مليار لدعم الجهات المعنية في مكافحة فيروس كورونا، كما تابعنا أيضا الأربعاء إعلان مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا عن حزمة مساعدات بقيمة 50$ مليار مخصصة لأسواق الدول ذات الدخل المنخفض والناشئة حول العالم في صورة قروض بدون فوائد ضمن الجهود الرامية لمكافحة انتشار فيروس كورونا عالمياً.

ونود الإشارة، لكون قلق الأسواق من تفشي فيروس كورونا عالمياً والذي بدأ في مدينة ووهان الصينية وأودى بحياة أكثر من 3,300 شخص على الأقل حتى الآن ومع انتشار الفيروس القاتل في أكثر من 80 دولة والتأكيد على أن هناك أكثر من 97,800 حالة مصابة عالمياً بالفيروس التاجي، يدفع المستثمرين لتسعير تأثير كورونا على الاقتصاد العالمي الذي قد يتأثر بشكل سلبي ملحوظ خلال الربع الأول من هذا العام على أقل تقدير.