الدولار مقابل الفرنك يحقق الهدف – تحليل - 06-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار مقابل الفرنك بسلبية قوية يوم أمس لينجح بالوصول إلى هدفنا المنتظر عند 0.9435، ويواجه السعر مزيد من الضغط السلبي الذي يدعم فرص تجاوز المستوى المذكور وفتح الطريق أمام تحقيق مزيد من الأهداف السلبية التي تصل إلى 0.9305.
وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط مسيطراً خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن الفشل بكسر مستوى 0.9435 قد يدفع السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف زيارة مناطق 0.9588 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9350 والمقاومة 0.9500
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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