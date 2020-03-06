شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يستأنف الانخفاض – تحليل - 06-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي على استقراره داخل القناة الهابطة التي تظهر بالرسم البياني أعلاه، ويقدّم تداولات سلبية في محاولة لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً على المدى اللحظي والقصير، والذي يستهدف مستوى 0.6465 كمحطة أولى.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق مستويات 0.6610 ثم 0.6670 سيوقف الانخفاض المتوقع ويدفع السعر لبدء موجة تصحيحية صاعدة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6520 والمقاومة 0.6650
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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