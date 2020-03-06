شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يكسر الدعم – تحليل - 06-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر عقود خام برنت بكسر مستوى 49.87 مع افتتاح تداولات اليوم ويستقر دونه الآن، ليدعم استمرار سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، حيث ينتظم السعر داخل القناة الهابطة التي تظهر بالرسم البياني أعلاه، مع الإشارة إلى أن هدفنا التالي يتواجد عند 48.00.
المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الهابطة المقترحة، مع الانتباه إلى أن الثبات دون 49.87 يمثّل شرط أولي لاستمرار الانخفاض المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 47.50 والمقاومة 50.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر سعر عقود خام برنت يكسر الدعم – تحليل - 06-03-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.