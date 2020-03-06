شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يكسر الدعم – تحليل - 06-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر عقود خام برنت بكسر مستوى 49.87 مع افتتاح تداولات اليوم ويستقر دونه الآن، ليدعم استمرار سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، حيث ينتظم السعر داخل القناة الهابطة التي تظهر بالرسم البياني أعلاه، مع الإشارة إلى أن هدفنا التالي يتواجد عند 48.00.

المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الهابطة المقترحة، مع الانتباه إلى أن الثبات دون 49.87 يمثّل شرط أولي لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 47.50 والمقاومة 50.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط