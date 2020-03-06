شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يجتاز الهدف الأول – تحليل - 06-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر النفط من كسر مستوى 46.15 وأغلق الشمعة اليومية دونه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية خلال الفترة القادمة، ممهداً الطريق امام التوجه نحو هدفنا التالي الذي يتواجد عند 43.50.

من جهة أخرى، نلاحظ أن السعر أكمل تشكيل نموذج قمة مزدوجة فرعي يدعم فرص استمرار سيطرة الميل الهابط على المدى اللحظي والقصير، لنستمر بترجيح الاتجاه الهابط الذي تمتد أهدافه إلى 41.70 بعد تجاوز المستوى السابق، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 46.15 والثبات فوقه قد يدفع السعر لبدء محاولات تعافي جديدة تستهدف اختبار مستوى 47.80 مبدئياً قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 43.50 والمقاومة 46.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط