الفضة تستأنف الارتفاع – تحليل - 06-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الفضة تداولات إيجابية يوم أمس ليقترب من هدفنا الأول المنتظر عند 17.60، ويواجه عائق يشكّله المتوسط المتحرك 50، حيث يحتاج السعر لتجاوز هذا المستوى لتسهيل مهمة مواصلة الاتجاه الصاعد، والذي تمتد أهدافه إلى 18.38 بعد تجاوز المستوى السابق.
وبشكل عام، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 16.96 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.10 والمقاومة 17.70
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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