شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقترب من الهدف – تحليل - 06-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل سعر الذهب الاندفاع الصاعد ليقترب من هدفنا المنتظر عند 1689.33، ويتحرك السعر داخل القنوات الصاعدة التي تظهر بالصورة، والتي تدعم فرص تحقيق مزيد من الارتفاع على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن تجاوز المستوى المذكور سيدفع السعر إلى 1735.50 كمحطة رئيسية تالية.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً خلال الجلسات القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1633.60 لاستمرار الارتفاع المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1660.00 والمقاومة 1700.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد