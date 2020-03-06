شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحتاج للعزم الإيجابي – تحليل - 06-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بإيجابية يوم أمس لكنه يعود للتذبذب حول حاجز 1.3400، بينما يبدأ مؤشر ستوكاستيك بالتخلص من عزمه السلبي، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يكفي لدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد التالي عند 1.3475.
وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد ما لم يتم كسر مستويات 1.3375 ثم 1.3328 والثبات دونها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3330 والمقاومة 1.3500
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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