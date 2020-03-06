الدولار مقابل الين يجتاز الهدف المنتظر – تحليل - 06-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار مقابل الين بتحقيق هدفنا المنتظر عند 106.28 يوم أمس، ونلاحظ أن السعر كسر هذا المستوى وأغلق الشمعة اليومية دونه، ويبدأ اليوم بمزيد من الانخفاض الذي يدعم فرص التوجه نحو القاع المسجّل مسبقاً عند 104.45 كمحطة سلبية تالية.
وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط مسيطراً على المدى اللحظي والقصير، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن اختراق 106.28 قد يدفع السعر لبدء محاولات تعافي وإجراء تصحيح صاعد مؤقت.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 104.90 والمقاومة 106.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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