شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يخترق المقاومة – تحليل - 06-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الارتفاع ليخترق مستوى 1.2920 ويستقر فوقه، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لتحقيق مزيد من المكاسب على المدى اللحظي والقصير، في طريقه لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد وإيقاف الموجة التصحيحية الهابطة التي سيطرت على التداولات الأخيرة.

بالمقابل، نلاحظ أن الارتفاع توقف عند خط مقاومة الاتجاه التصحيحي الهابط، يرافقه ظهور إشارات تشبّع كبير في الشراء من خلال مؤشر ستوكاستيك، مما يشكّل ضغط سلبي قد يجبر السعر على الانخفاض من جديد.

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لذلك، سيبقى موقفنا الحيادي قائماً إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، والتي سنحصل عليها من خلال اختراق المقاومة 1.2970 أو كسر الدعم 1.2920، مع الإشارة إلى أن اختراق هذه المقاومة سيدفع السعر لمواصلة الارتفاع والتوجه نحو 1.3150 كهدف إيجابي تالي، بينما يمثل كسر الدعم مفتاح العودة إلى المسار التصحيحي الهابط الذي يتواجد هدفه الأول عند 1.2736.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2850 والمقاومة 1.3050

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير