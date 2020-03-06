شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحقق الهدف – تحليل - 06-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج اليورو مقابل الدولار بملامسة هدفنا المنتظر عند 1.1240 ويجري محاولات لاختراقه، لنرجّح امتداد الموجة الصاعدة على المدى القصير، حيث يتواجد هدفنا التالي عند 1.1418.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الارتفاع المتوقع، وقد يشهد السعر تذبذباً سلبياً مؤقتاً بتأثير سلبية مؤشر ستوكاستيك قبل استئناف الاتجاه الصاعد المقترح، مع الانتباه إلى أن كسر 1.1137 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لبدء تصحيح هابط على المدى اللحظي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1140 والمقاومة 1.1330

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد