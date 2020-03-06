شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: ارتفاع مشتركى التليفون المحمول لـ95 مليون في أكتوبر الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع عدد المشتركين في التليفون المحمول خلال شهر أكتوبر الماضي ليصل إلى 95.3 مليون مشترك، مقابل 94.3 مليون مشترك خلال نفش الشهر من العام السابق له 2018، بزيادة بلغت نحو مليون مشترك، وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ورصدت النشرة الشهرية لجهاز الإحصاء، ارتفاعا طفيفا للمشتركين في التليفون الثابت ليصل إلى 8.7 ملايين مشترك في أكتوبر الماضي، مقابل 7.9 ملايين مشترك في نفس الشهر من العام السابق له 2018، بزيادة بلغت نحو 800 ألف مشترك.

وفي نفس السياق، ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق التليفون المحمول خلال أكتوبر الماضي وسجل نحو 38.7 مليون مستخدم، مقابل 33.9 مليون مستخدم خلال الشهر المماثل من العام السابق له 2018، بزيادة بلغت نحو 4.8 ملايين مستخدم، بينما بلغ عدد المستخدمين للأنترنت عن طريق المودم نحو 3.6 ملايين مستخدم في أكتوبر الماضي، مقابل 3.3 ملايين مستخدم خلال الشهر المماثل من عام 2018، بزيادة طفيفة بلغت نحو 300 ألف مستخدم.

وسجل عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول فى مصر، ارتفاعا في يوليو 2019، ليسجل 36.51 مليون مستخدم مقابل 36.46 مليون مستخدم خلال شهر يونيو لعام 2019، بنسبة نمو شهرى 0.14%، ومقابل 33.15 مليون مستخدم خلال شهر يوليو لعام 2018 بنسبة نمو سنوى 10.11%، فيما تراجع عدد مستخدمى USB Modem إلى 2.89 مليون مستخدم خلال شهر يوليو لعام 2019 مقابل 3.44 مليون مستخدم خلال الشهر المماثل من العام الماضى بنسبة انخفاض 15.86%.