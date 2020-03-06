شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: مشروع قانون يمنع البلاستيك المصنع من مواد غير قابلة للذوبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رجل الأعمال محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه جارى الانتهاء من مشروع قانون جديد للحد من استخدام البلاستيك فى مصر، حيث من المقرر أن ينص على استخدام البلاستيك بشرط أن يكون مصنوع من مواد قابلة للذوبان وغير ذلك سيتم توقيع العقوبة وفقا للقانون.

وأضاف عامر في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن القانون بكافة بنوده من المقرر أن يتم الإعلان عنه خلال أيام بالبرلمان، وذلك لمنع الضرر الواقع على استخدام البلاستيك غير القابل للذوبان، وما يسببه من ضرر للبيئة.

وكان مجلس النواب أعلن اليوم عن مكافحة صناعة واستيراد وتوزيع واستخدام الأكياس والأغلفة البلاستيكية، والذى يتضمن عقوبات على كل من استورد أو صنع في جمهورية مصر العربية أكياسا بلاستيكية مرنة بالحبس وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مُصادرة أدوات العمل.

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وعرف مشروع القانون الأكياس البلاستيكية بأنها مواد التعبئة البلاستيكية المرنة من مُختلف الأشكال، والتي تُستخدم لنقل المنتجات المختلفة، مهما كانت طبيعة ونسبة تركيب البوليمر المُستخدم في صناعتها، وعرف الأغلفة البلاستيكية بأنها مواد التعبئة البلاستيكية المرنة، بنظام للإغلاق أو من دونه، والتي تُستخدم لاحتواء المنتجات المُباعة بالتقسيط أو لحفظ المواد المختلفة مهما كانت طبيعية ونسبة تركيب البوليمر المُستخدم في صناعة تلك الأغلفة.

ونص مشروع القانون على أن يُعاقب كل من أقام نشاطا في توزيع أو تخزين الأكياس أو الأغلفة البلاستيكية المرنة لأغراض تجارية بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما نص على عقوبة قدرها 5000 جنيه لكل شخص يستخدم أكياسا أو أغلفة بلاستيكية مرنة لأغراض غير تجارية.