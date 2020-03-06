شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع على اللون الأحمر مع المخاوف من انتشار كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات خامس جلسات هذا الأسبوع وشهر آذار/مارس على اللون الأحمر اليوم الجمعة وسط قلق الأسواق من تفشي فيروس كورونا عالمياً والذي بدأ في مدينة ووهان الصينية وأودى بحياة أكثر من 3,300 شخص على الأقل حتى الآن ومع انتشار الفيروس القاتل في أكثر من 80 دولة والتأكيد على أن هناك أكثر من 97,800 حالة مصابة عالمياً بالفيروس التاجي، ما يدفع المستثمرين لتسعير تأثير كورونا على الاقتصاد العالمي.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تراجعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفاض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 3.18% ليخسر 48.13 نقطة ويصل إلى المستوى 1,467.58، وتراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 3.17% ليخسر هو الأخر 676.57 نقطة ويصل إلى المستوى 20,652.55.

Advertisements

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية انخفاضاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.25% ليخسر 52.78 نقطة ويصل إلى المستوى 4,153.95، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 1.05% ليخسر هو الأخر 32.14 نقطة ويصل إلى المستوى 3,039.54.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاً بنسبة 1.98% ليخسر 530.06 نقطة ويصل إلى المستوى 26,237.81، كما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 2.36% ليخسر هو الأخر 49.30 نقطة ويصل إلى المستوى 2,035.96.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 1.67% ليخسر 194.15 نقطة ويصل إلى المستوى 11,446.74، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 2.06% ليخسر هو الأخر 131.93 نقطة ويصل إلى المستوى 6,263.80.