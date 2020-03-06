شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص تراجع مبيعات التجزئة في استراليا بخلاف التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر مبيعات التجزئة لشهر كانون الثاني/يناير والتي أوضحت تقلص التراجع إلى نسبة 0.3% مقابل تراجع بنسبة 0.7% والتي عدلت من تراجع بنسبة 0.5% في القراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، لتعد بذلك القراءة الحالية أسوء من التوقعات التي أشارت إلى الثابات عند مستويات الصفر.

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