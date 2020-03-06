شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص تراجع الإنفاق الأسري في اليابان خلال كانون الثاني/يناير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني القراءة السنوية لمؤشر الإنفاق الأسري لشهر كانون الثاني/يناير والتي أظهرت تقلص التراجع إلى نسبة 3.9% مقابل تراجع بنسبة 4.8% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، لتعد لاقراءة الحالية متوافقة مع التوقعات التي أشارت إلى نفس النسبة.

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