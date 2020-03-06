شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: دمج الشركات يستهدف زيادة الكفاءة والقدرة التنافسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام توفيق ، وزير قطاع الأعمال العام ، أن خطة دمج الشركات التابعة لعدد من الشركات القابضة تستهدف رفع الكفاءة وزيادة تنافسية الشركات على المستوى المحلى والعالمي، وتجرى الشركات القابضة عملية دمج الشركات ذات النشاط الواحد ، وهو ما تم فى القابضة للنقل البحرى والبرى والقابضة المعدنية ، والقابضة للقطن والغزل والنسيج ، والقابضة للتشييد والتعمير ، كما تدرس القابضة للادوية دمج بعض شركاتها.

وأضاف الوزير فى تصريح لـ"الخليج 365 " ، أن خطة الدمج تركز على الشركات ذات النشاط الواحد ، وبالتالى تم دمج 9 شركات قطن فى شركة واحدة ، ودمج 22 شركة غزل ونسيج فى 9 شركات ، بجانب دمج عدد من شركات المقاولات وغيرها من الشركات التى تعمل فى نشاط واحد.

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أوضح الوزير أن عملية الدمج عملية مدروسة من خلال مكاتب استشارية عالمية ، وستحول الشركات لكيانات قوية يمكنها المنافسة المحلية مع كبريات شركات القطاع الخاص وفى المنافسة العالمية من خلال منتجات قادرة على مزاحمة المنتجات العالمية.

مما يذكر انه سبق التعاقد مع مكتب وارنر الأمريكى كاستشارى عام ،لتنفيذ مشروع هيكلة وتطوير شركات الغزل والنسيج ، بالإضافة إلى استشارى موارد بشرية، لإعادة هيكلة العمالة، واستشارى مالى لتنفيذ عملية الدمج المالى للشركات، كما تم التعاقد مع استشارى هندسى لتقييم حالة البنية التحتية للمصانع (حوالى 65 مبنى ما بين ترميم واعادة بناء) واعداد الرسومات الهندسية التى تشمل كل من المصانع وتوزيع الآلات والبنية التحتية والتهوية والبنية التكنولوجية.