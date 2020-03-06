انخفاض أسعار «الإيبور» على جميع الآجال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” و(وام)

سجلت أسعار الفائدة تراجعاً كبيراً على التعاملات بالدرهم بين البنوك (الإيبور)، بحسب آخر الأرقام التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي في 4 مارس الجاري. وشمل التراجع في أسعار الفائدة جميع الآجال، عقب القرار الذي اتخذه المصرف المركزي أمس الأول الأربعاء، بخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بعد تخفيض الفيدرالي الأمريكي لنسب الفائدة. ويلتزم «المركزي» في الإمارات بمحاكاة قرارات الفيدرالي الأمريكي في كل ما يخص أسعار الفائدة؛ نظراً لارتباط سعر صرف الدرهم بالدولار. وعادة ما تلجأ البنوك المركزية إلى خفض الفائدة كخطوة تحفيزية لدعم الاقتصاد.

وبلغ سعر الإيبور ليوم واحد 1.03326%، مقابل 1.1625% لأسبوع و1.29792% لشهر واحد. كما تراجع السعر إلى 1.63674% لأجل 3 أشهر و1.3919% لستة أشهر و1.60402% لأجل سنة واحدة.

يشار إلى أنه خلال 2018، سجلت أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك (الإيبور) ارتفاعاً قياسياً، وذلك نتيجة سلسلة القرارات التي اتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بزيادة الفائدة على الدولار، ووصلت إلى أربع مرات قبل أن يعود إلى تخفيضها خلال 2019 تدريجياً.