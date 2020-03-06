معهد التمويل يخفض توقعات النمو العالمي إلى 1 %

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

خفض معهد التمويل الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 1% فقط في 2020، مقابل 2.6% في العام الماضي، وقال في بيان أمس إنه كان مقتنعاً في العام الماضي بأنه لن يكون هناك ركود اقتصادي هذا العام، مع البيانات التي أكدت آنذاك أن عملية التصحيح على مستوى المخزون الصناعي العالمي توشك على الانتهاء. وأضاف أن الوضع تغير اليوم مع التأثيرات اللافتة لتفشي فيروس كورونا والوضع مختلف جداً.

كما خفض المعهد توقعات نمو الاقتصاد الصيني إلى أقل من 4% مقابل 5.9% في العام الماضي، والولايات المتحدة إلى 1.3% مقابل 2% في 2019. وحذر من تبعات الوضع على الأسواق الناشئة، موصياً دولاً مثل المكسيك وإفريقيا الجنوبية باستخدام سياسات التيسير النقدي، قائلاً إن خطوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سوف تساعد هذه الدول على القيام بهذه الخطوة من دون أن تتأثر عملاتها المحلية وتضعف بحدة.