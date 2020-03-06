شكرا لقرائتكم خبر عن "المصري للدراسات الاقتصادية" يناقش رؤية مصر 2030 بحضور نائب وزير التخطيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية الأربعاء المقبل، الجلسة الأولى للحوار المجتمعي حول رؤية مصر 2030، برئاسة الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي للمركز ومدير البحوث، والتي تتناول محور الاقتصاد التنافسي المتنوع، ومحور المعرفة والابتكار والبحث العلمي، ومن المقرر أن تستضيف جلسة الحوار الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفريق عمل من الوزارة، للمشاركة في أعمال الجلسة الحوارية.

وكانت أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤشرات البطالة للربع الرابع من العام المنتهى 2019، والتي أظهرت تراجع معدل البطالة ليصل إلى 8% من إجمالى قوة العمل فى الربع الرابع من عام 2019 مقارنة بنسبة 8.9% فى الربع الرابع من العام السابق له 2018.

وأكدت السعيد، أن الصناعة التحويلية هى القطاع الأكثر استيعابًا للوافدين الجدد إلى سوق العمل بما يعكس ما تم بذله من جهود خلال الفترات السابقة، مشددة أن الوظائف المتولدة من هذا القطاع تتميز بزيادة فى الإنتاجية والاستدامة مقارنة بالوظائف المتولدة من القطاعات الإنتاجية الأخرى، فضلًا عن مساهمة هذا النوع من الوظائف فى المزيد من استدامة النمو، مما يحقق الأهداف التنموية على المستوى الكلى والقطاعي.

ورصدت المؤشرات عددٍ من النتائج الإيجابية خلال نفس الفترة، حيث ارتفع حجم قوة العمل إلى نحو 28.9 مليون فرد مقارنة بما يمثل 28.4 مليون فرد للربع المقارن لعام 2018، وبنسبة زيادة بلغت 1.9%، كما ارتفعت معدلات المساهمة فى النشاط الاقتصادى للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات وبما يمثل 12 ربع لتسجل نحو 43.1% من إجمالى قوة العمل مع زيادة مساهمة الإناث إلى 16.4% مقابل 15.1%، لتبلغ نسبة الذكور من هذا المعدل 68.1%.