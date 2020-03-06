شكرا لقرائتكم خبر عن بعد زيادة السرعات.. تعرف على أسعار باقات الانترنت الأرضى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفذ الشركة المصرية للاتصالات خطة طموحة لتطوير خدمات الانترنت ورفع السرعات المقدمة للعميل وأطلقت فى منتصف العام الماضى أسعار الباقات الجديدة للانترنت، حيث قامت بزيادة السرعات بنحو 3 اضعاف، و فى نهاية ديسمبر الماضى الغت الشركة المملوكة للدولة بنسبة 80% السرعات القديمة للانترنت، وهو ما ساهم فى وصول متوسط السرعات وفقا لمؤشر Ookla Speed test العالمى إلى 28.5 ميجابت/الثانية بنهاية عام 2019.

و خفضت الحكومة المدة الزمنية لمشروع تطوير الإنترنت إلى عامين بدلا من 4 سنوات لتنتهي في 2020، وتستهدف العروض الجديدة لباقات الإنترنت بمصر، رفع مستوى الخدمة المقدمة للعميل، وتتسق مع خطة الدولة للتحول الرقمى.

و كانت الشركة المسيطرة على 80% من سوق الانترنت الأرضى قد أطلقت المرحلة الأولى من مشروع متكامل لتطوير خدمات الإنترنت فى يوليو الماضى، وتضم تلك المرحلة 3 شرائح تعرف عليها:

باقة سوبر (بسرعة تصل إلى 30 ميجابت/ثانية)

وتضم تلك الباقة عروض 140 جيجابايت بسعر 120 جنيه شهريا، 250 جيجابايت بسعر 210 جنيه شهرياً، 600 جيجا بايت بسعر 500 جنيه شهرياً.

باقة ميجا ( بسرعة تصل إلى 70 ميجا/ث) وتضم عرض 250 جيجا بايت بسعر 310 جنيه شهرياً.

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باقة ألترا (بسرعة تصل إلى 100 ميجا/ث).

وتضم عرض 250 جيجا بايت بسعر 140 جنيه شهرياً، 600 جيجا بايت بسعر 700 جنيه شهرياً.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد رفعت السعة بالشبكة الدولية الناقلة لخدمات الإنترنت بنسبة 60%، بالإضافة الى رفع السعة بالشبكة الرئيسية IP Core بنسبة 40%، وتم إنشاء 5 آلاف كابينة بوحدات التجميع الذكية MSAN لتصل إلى 23 ألف كابينة و زيادة وصلات الألياف الضوئية لمنزل العميل FFTH بنسبة 11%، وأنفقت الشركة 43 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية منذ عام 2014 موزعة بين استثمارات بقيمة 17 مليار جنيه لعامى 2019 و 2020، بالإضافة إلى استثمارات تم ضخها بالفعل بقيمة 26 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الماضية.

وخلال العام الحالى تستهدف المصرية للاتصالات، تحسين الخدمة للعميل عبر عدة نقاط مع مقدم الخدمة، منها ما يتعلق بشروط التعاقد وجودة الخدمة المقدمة و خدمة العملاء وتيسير السداد وسرعة الصيانة والإصلاح.