وول ستريت تتراجع مع تضرر أسهم البنوك وشركات السفر جراء فيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الأسهم الأمريكية عمليات بيع كثيفة الخميس، فيما هوت أسهم البنوك وشركات السفر، فى الوقت الذى استمرت فيه تقلبات كبيرة فى السوق بسبب الضبابية التى تكتنف انتشار فيروس كورونا وتبعاته الاقتصادية. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعى 969.17 نقطة أو ما يعادل 3.58% إلى 26121.69 نقطة. وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 105.98 نقطة أو 3.39% إلى 3024.14 نقطة. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 279.49 نقطة أو ما يعادل 3.1% إلى 8738.60 نقطة.

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