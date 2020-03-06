شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد: 50 مليار دولار خسائر تأثيرات كورونا على قطاع التصدير عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة اليوم الخميس، أبرزها تصريح وزيرة التخطيط حول زيادة مشاركة المرأة فى المناصب القيادية، وكذلك تصريحات وزير الإسكان حول إزالة المخالفات والتعديات داخل المدن الجديدة، وأيضا بيان الأمم المتحدة حول تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمى، كما تضمن أيضا قرار أوبك بتخفيض الإنتاج 1.5 مليون برميل يوميا.

هالة السعيد: زيادة مشاركة المرأة فى المناصب القيادية يعزز فرص النمو

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة المصرية تؤمن بأن الحديث عن التمكين الاقتصادي للمرأة لم يعد مجرد حديث ذو بعد اجتماعي أو يهدف فقط إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وإنما أصبح ضرورة اقتصادية لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والإبداعية التي تتمتع بها المرأة لزيادة القيمة المضافة وتحقيق النمو الشامل والمستدام.



هاله السعيد وزيرة التخطيط

وزير الإسكان: حملات مكبرة بالمدن الجديدة لإزالة التعديات ولا تهاون مع المخالفات

‫أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك تكليفات لجميع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بشن حملات مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات، وعدم السماح بظهور مخالفات جديدة، أو أى مظاهر عشوائية.



حملات ازاله التعديات بالمدن الجديده

رئيس "المستثمرين الصناعيين": ارتفاع أسعار غاز المصانع أدى لتراجع معدلات الإنتاج المحلى

أكد المهندس صبحي نصر، رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين بالعاشر من رمضان، أن استمرار مستويات أسعار الغاز الممنوحة للمصانع عند مستوياتها الحالية أدى إلى تراجع معدلات الإنتاج بالمصانع عند مستويات قياسية بلغت 30% عند بعض القطاعات.

الأمم المتحدة: 50 مليار دولار خسائر تأثيرات كورونا على قطاع التصدير عالميا

نشر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (لأونكتاد) تقريرا تناول تأثير فيروس كورونا في التجارة بين الدول، وتقيِّيم الآثار الاقتصادية المرتبطة بالتفشى، بمختلف درجاته، الذى شهدته الكثير من دول العالم، ومن بينها الصين، وتشير البيانات الاقتصادية الأولية التي حللها مؤتمر (الأونكتاد) ومقره جنيف إلى أن تدابير احتواء الفيروس في الصين - حيث ظهر تفشي المرض في ديسمبر - قد تسببت بالفعل في "انخفاض كبير في الإنتاج"، وخسائر تقدر ب 50 مليار دولار في قطاع التصدير على المستوى العالمى.

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فيروس كورونا

الذهب العالمى يرتفع بفعل مخاطر الفيروس.. لكن تحسنا فى الأسهم يكبحه

ارتفع الذهب العالمى اليوم الخميس، بفعل عمليات شراء طلبا للأمان تغذيها المخاوف حيال فيروس كورونا سريع الانتشار، لكن ارتفاعا في أسواق الأسهم حد من مكاسب المعدن.

نيفين جامع: تمكين المرأة محور رئيسى ضمن خطة الحكومة لتحسين التنمية الاقتصادية

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الحكومة على توفير برامج شاملة لدعم وتمكين المرأة المصرية بهدف تعزيز دورها فى بناء واستقرار الأسرة باعتبارها شريك رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرةً إلى أهمية تفعيل العمل العالمي المشترك للنهوض بالمرأة والقضاء على كافة أشكال التمييز من خلال توفير برامج ريادة الأعمال وترسيخ قيم العدالة والمساواة وإرساء مبادئ تكافؤ الفرص وضمان الحقوق الأساسية والحماية والرعاية للمرأة في كافة أنحاء العالم.



نيفين جامع وزيره التجاره والصناعه

أوبك تخفض الإنتاج 1.5 مليون برميل يوميا إضافية إذا شاركت روسيا

قال مصدران في أوبك إن وزراء المنظمة اتفقوا على خطة لخفض إنتاج النفط 1.5 مليون برميل يوميا إضافية من جانب أوبك ومنتجين آخرين من بينهم روسيا شريطة انضمام موسكو إلى الفكرة.

جهاز الإحصاء: 2.4 مليار دولار صافي الاستثمارات الأجنبية بالربع الأول من 19/20

سجل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر نحو 2.4 مليار دولار، وذلك خلال الربع الأول من العام المالي 2019/2020، وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مرتفعة من 1.4 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام المالي 2018/2019، بزيادة نحو مليار دولار.