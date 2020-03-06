شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تراجع رصيد شهادات الإيداع الدولية لشركتى عامر وبالم هيلز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى عن استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة، وليسيكو مصر لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات، وتراجع رصيد شهادات الإيداع الدولية لشركتى عامر جروب إلى 241.213 مليون شهادة، بالم هيلز للتعمير إلى 714.837 مليون شهادة.

واستقر رصيد شهادات الإيداع لشركات، التجارى الدولى- مصر عند 53.021 مليون شهادة، مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 464.534 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية عند 305.996 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس عند 181.512 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية إلى 80.818 مليون شهادة، نعيم القابضة عند 84.195 مليون شهادة، حديد عز عند 115.955 مليون شهادة، شركة السويس للأسمنت عند 32.383 مليون شهادة، المصرية للاتصالات عند 168.620 مليون شهادة.

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كما استقر رصيد شهادات جى بى أوتو عند 280.622 مليون شهادة، البويات والصناعات الكيماوية - باكين عند 3.523 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية – دومتى عند 61.248 مليون شهادة.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 644.479 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 213.4 مليون ورقة مالية بقيمة 618.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 22.7 ألف عملية لعدد 167 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 62.38% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 30.36%، والعرب على 7.27% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 49.90% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 50.09%.