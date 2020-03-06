شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى فى 2020 بسوق الصاغة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب، أن أسعار الذهب سجلت مساء اليوم أعلى مستوى لها في عام 2020 حيث ارتفعت أسعار الذهب من عيار 21 إلي 721 جنيها للجرام، لافتا إلى أن أسعار الذهب عالمياً بلغت ذروتها عند 1661 دولارا بفعل فيروس كورونا، وكذلك خفض سعر الفائدة.

وأضاف واصف فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن أسعار الذهب سجلت 6 جنيهات زيادة خلال التعاملات المسائية، عقب الزيادة الكبيرة في أسعار الذهب عالمياً.

أسعار الذهب بعد ارتفاعها:

عيار 18 سجل 617 جنيها للجرام

عيار 21 يسجل 721 جنيها للجرام

عيار 24 يسجل 823 جنيها للجرام

Advertisements

الجنيه الذهب سجل 5768 جنيها

أوقية الذهب 1661 دولار.

وكانت العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات تراجعت دون مستوى 1% للمرة الأولى في تاريخه، كما استؤنفت عمليات البيع المكثف في أسواق الأسهم الأمريكية مساء الثلاثاء، وهو ما جاء عقب إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن خفض طارئ لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، على الرغم من تأكيد الفيدرالي على أن القرار جاء في محاولة منه لوقف التراجعات في الأسواق.

ووفقا لما جاء في وكالة بلومبرج، انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 0.9043%، قبل أن يعاود الارتفاع ليقترب من مستوى 1%، كما دخل العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عاما، والمرتبطة بالتضخم في المنطقة السلبية لأول مرة في تاريخه، كما تخلت الأسهم عن معظم مكاسبها التي حققتها، إذ أغلقت المؤشرات الرئيسية الثلاثة بتراجع قدره حوالي 3%.

كل هذه التطورات جاءت عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي، وهو القرار الذي يعد التدخل الأكثر تأثيرا منذ الأزمة المالية عام 2008، إذ أعلن الفيدرالي عن خفض طارئ لأسعار الفائدة بنسبة 50 نقطة أساس تحسبا لما أسماه "المخاطر المتزايدة" لتفشي فيروس "كوفيد-19". وفي محاولة منه لتهدئة المستثمرين، أكد الفيدرالي على أن الأساسيات الاقتصادية الأمريكية "ما زالت قوية" وتعهد باستخدام أدواته والعمل على دعم الاقتصاد.