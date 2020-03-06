شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 5-3-2020 وعيار 24 بـ198.83 ريال سعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودي اليوم الخميس 5-3-2020، حيث سجل سعر الذهب في المملكة العربية السعودية "عيار 24" نحو 198.83 ريال سعودي بما يعادل 52.99. $، فيما بلغ "عيار 22" نحو 27. 182 ريال بما يعادل 48.57 $





وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي كالتالي:سعر الذهب عيار 24

بنحو 198.83 ريال بما يعادل 52.99 $

سعر الذهب عيار 22

بنحو 182.27 ريال بما يعادل 48.57 $

سعر الذهب عيار 21

بنحو 98. 173 ريال بما يعادل 46.36 $

سعر الذهب عيار 18

بنحو 149.13 ريال بما يعادل 39.74 $

سعر الذهب عيار 14

بنحو 115.99 ريال بما يعادل 30.91 $

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سعر الذهب عيار 12

بنحو 99.42 ريال بما يعادل 26.49 $

سعر أوقية الذهب

بنحو 6,184 ريال بما يعادل 1,648 $

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,392 ريال بما يعادل 370.92 $

سعر كيلو الذهب

بنحو 198,835 ريال بما يعادل 52,987 $

وهنا نجد أن أسعار الذهب فى أعلى مستوياتها في شهر ونصف الشهر، إذ تلقى المعدن الأصفر الدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة ومخاوف بشأن اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين.

ومما يُضاف إلى المخاوف أن انكمش اقتصاد كندا على خلاف المتوقع بنسبة 0.1 % في أكتوبر، مسجلا أول انخفاض شهري منذ فبراير، لأسباب من بينها إضراب بقطاع السيارات الأميركي مما أثر سلبا على التصنيع، وهو ما انعكس على أسعار الذهب.

ويُعتبر الذهب بديلا استثماريا في أوقات الضبابية السياسية والمالية، وعلى جبهة التجارة، يترقب المستثمرون المزيد من التطورات بشأن اتفاق المرحلة واحد بين أكبر اقتصادين في العالم.