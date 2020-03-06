شكرا لقرائتكم خبر عن 31 % من العقود السكنية «شهرية» والان نبدء بالتفاصيل
وأكد المشرف العام على التنظيم العقاري في وزارة الإسكان نهار آل الشيخ، أن تزايد الاهتمام بخدمة السداد الشهري يعكس الوعي بأهمية المزايا التي تقدمها الخدمة وتصب في مصلحة أطراف العملية الإيجارية، مشيرا إلى أنها تأتي من بين عدد من الخدمات المتنوعة التي يوفرها «إيجار» والتي من أهم أهدافها تقليص نزاعات الإيجار العقارية، ومخاطر الاستثمار، وكذلك التسهيل على المستأجرين.
وأوضح أن البرنامج يسعى دائما لتلبية احتياجات أطراف العملية الإيجارية من مؤجر ومستأجر ووسيط عقاري، ويقدم العديد من التسهيلات من خلال ما يتم توفيره من خدمات وميزات إضافية في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، منها الخيارات المتعددة لدورات السداد وتحصيل القيمة الإيجارية «شهري، ربع سنوي، نصف سنوي، سنوي».
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