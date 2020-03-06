شكرا لقرائتكم خبر عن «تأكد».. للتحقق من مطابقة السخانات للمواصفات والان نبدء بالتفاصيل

أوضح المركز السعودي لكفاءة الطاقة «كفاءة» أن تطبيق «تأكد» الإلكتروني يتيح للمستهلك الحصول على العديد من المعلومات والخدمات بطريقة بسيطة، مشيرا إلى أنه يمكن للمستهلك استخدام التطبيق بعد التحديثات الأخيرة، في التحقق من مطابقة السخانات للمواصفات القياسية السعودية قبل شرائها، من خلال صحة بطاقاتها.. وأكد مختصون أنه يمكن للمستهلك استخدام التطبيق أيضا في التحقق من دقة وصحة بيانات بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات، وكذلك بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات، علاوة على بطاقات كفاءة الطاقة الخاصة بالأجهزة المنزلية التي تشمل المكيفات، والثلاجات، والمجمدات، والغسالات، والسخانات، وبطاقة كفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة.

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