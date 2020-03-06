شكرا لقرائتكم خبر عن توطين 70 % من منافذ بيع 9 أنشطة اقتصادية والان نبدء بالتفاصيل

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، قرارا وزاريا يقضي بتوطين منافذ بيع الجملة والتجزئة في تسعة أنشطة اقتصادية بنسبة 70%، اعتبارا من أول محرم 1442هـ، الموافق 20 أغسطس المقبل.

ويشمل القرار توطين أنشطة بيع القهوة والشاي والعسل والسكر والبهارات، والمياه والمشروبات، والفواكه والخضراوات والتمور، وبيع الحبوب والبذور والزهور والنباتات والمواد الزراعية، وبيع الكتب وأدوات القرطاسية وخدمات الطالب، إضافة إلى محلات الهدايا والكماليات والأعمال والمشغولات اليدوية والأثرية، وبيع الألعاب وألعاب الأطفال، وبيع اللحوم والأسماك والبيض والألبان والزيوت النباتية، ومواد التنظيف والبلاستيك والصابون.

وأورد القرار أنه بشأن الاستثناءات وتفاصيل الأنشطة، يمكن الرجوع للدليل الإرشادي الخاص بتوطين منافذ البيع المعلن على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأوضحت الوزارة، أن القرار يستهدف رفع مستوى مشاركة المواطنين في سوق العمل وإيجاد المزيد من الفرص في مختلف مناطق المملكة، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ هذا القرار، وعدم الإخلال بشروطه.